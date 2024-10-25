سلسلة غارات على اقليم التفاح ليلاً

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً، سلسلة غارات على النبطية استهدفت بلدة حبوش بأربعة غارات متتالية.



كما استهدفت الغارات مرتفعات الجبل الرفيع وأطراف بلدة جباع في منطقة اقليم التفاح.

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