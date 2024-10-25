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لبنان

سلسلة غارات على اقليم التفاح ليلاً

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:44
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 شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً، سلسلة غارات على النبطية استهدفت بلدة حبوش بأربعة غارات متتالية.

كما استهدفت الغارات مرتفعات الجبل الرفيع وأطراف بلدة جباع في منطقة اقليم التفاح.
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