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لبنان

خدمات أوجيرو متوقفة في سنترال جعيتا

Lebanon 24
25-10-2024 | 01:56
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أعلنت أوجيرو عبر حسابها على أكس أن عطلا طرأ في سنترال جعيتا ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.
 
أضافت:"تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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