خدمات أوجيرو متوقفة في سنترال جعيتا

أعلنت أوجيرو عبر حسابها على أكس أن عطلا طرأ في سنترال جعيتا ممّا أدّى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.

أضافت:"تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".