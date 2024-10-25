ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. إليكم كم أصبحت

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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات عن وزارة الطاقة حيث ارتفع سعر صفحيتي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر المازوت 1000 ليرة، أما سعر الغاز فبقي مستقراً.- بنزين 95 أوكتان: 1482.000 ليرة لبنانية- بنزين 98 أوكتان: 1521.000 ليرة لبنانية- المازوت: 1339.000 ليرة لبنانية- الغاز: 1013.000 ليرة لبنانية.