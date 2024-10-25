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لبنان

"جريمة حرب".. وزير الإعلام: العدو انتظر استراحة الصحافيين الليلية كي يغدر بهم

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:19
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 كتب وزير الاعلام زياد المكاري على منصة "إكس": "انتظر العدو الاسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية، لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفاً عن جرائمه الموصوفة".
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وأَضاف: "‏هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم، إذ كان في المكان 18 صحافياً يمثلون 7 مؤسسات إعلامية. ‏هذه جريمة حرب. ‏الرحمة للشهداء غسان نجار، محمد رضا ووسام قاسم والعزاء لعائلاتهم، ولمؤسساتهم تحديداً قناة الميادين والمنار". ‏
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