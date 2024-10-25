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لبنان

الديمقراطي اللبناني استنكر جريمة استهداف الصحافيين: إجرام وقح

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:21
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دان الحزب الديمقراطي اللبناني استهداف إسرائيل للصحافيين في حاصبيا.
 
واعتبرت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني أن "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مقر إقامة الصحافيين والمراسلين في حاصبيا جنوب لبنان هو إجرام وقح على مرأى من العالم أجمع، وانتهاك لكل المواثيق والقرارات الدولية التي تكفل حماية الصحافيين والمراسلين والمصورين في أوقات النزاع المسلّح".
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وأشارت إلى أن "إمعان العدو منذ بدء الحرب على غزة ولبنان باستهداف وسائل الإعلام والصحافة وإقفال مكاتبها ومحاولة إسكاتها، هدفه التغطية على فظاعة جرائمه ووحشيته والتعمية على الحقائق، كما وإخفاء الخسائر التي يتكبدها في جنوب لبنان بوجه المقاومين الأبطال وعجزه عن التقدّم البرّي السريع كما كان مخطّطاً له".

وتوجّهت المديرية بالتعزية الحارّة إلى أهل الصحافة والإعلام في لبنان وفي مقدّمهم قناة المنار وقناة الميـادين لاستشهاد المصورين وسام قاسم وغسان نجار ومحمد رضا، وتمنت الشفاء العاجل لجميع الصحافيين الجرحى الآخرين.
 
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