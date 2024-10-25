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لبنان

بيان بمهمات الدفاع المدني خلال الساعات الأخيرة

Lebanon 24
25-10-2024 | 02:40
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نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات ببيانا بمهامها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعة من صباح اليوم الجمعة الواقع في ٢٥-١٠-٢٠٢٤:
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وجاء في البيان: 
 محافظة بيروت :
- على اثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد الأحياء السكنية في الجناح قرب مستشفى بيروت الحكومي، مساء الاثنين الماضي، تواصل فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عمليات المسح الميداني الشامل بحثاً عن مفقودين.
 ضاحية بيروت الجنوبية :
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منطقة سانت تريز - الحدث، يعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق شقتين في المبنى المستهدف. 
- إخماد حريق مبنى على اوتوستراد هادي نصرالله. 
محافظة بعلبك:
 إطفاء:
 في بلدة الوجوج:
- منازل (عدد١)
 في بلدة الحلانية:
- منازل (عدد٣)
 في بلدة الخضر:
- منازل (عدد٣)
- محلات(عدد٣)
 محافظة النبطية:
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عربصاليم، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد وإنقاذ ٣ جرحى.
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حبوش، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من إنقاذ جريح من موقع الغارة ونقله الى مستشفى النجدة الشعبية. 
محافظة الجنوب:
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة قعقعية الصنوبر، تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني من إنقاذ ٣ جرحى من الموقع المستهدف. 
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت بلدة قعقعية الجسر دون تسجيل وقوع اصابات. 
- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت أحد المباني السكنية في بلدة جويا، لا تزال عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل مستمرة في الموقع المستهدف للعثور على مفقودين.
خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق
 
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