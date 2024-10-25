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لبنان

مسيّرة تغير على يحمر الشقيف.. هذا ما استهدفته

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:20
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أغارت مسيّرة معادية على بلدة يحمر الشقيف، واستهدفت "سوبرماركت" ومحطة لتوزيع الانترنت ومحل أجهزة خليوية، ما أدى الى تدميرها.
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يحمر

الشقيف

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