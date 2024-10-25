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لبنان

بصليات صاروخية نوعية.. حزب الله يستهدف مواقع اسرائيلية

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:44
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أعلن حزب الله في بيان ان عناصره قصفوا عند الساعة 9:30 من صباح يوم الجمعة ‌‏25-10-‌‏2024، قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) بصلية صاروخية نوعية.‏
 
كما أعلن حزب الله يعلن ان عناصره استهدفوا فجر اليوم تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.
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