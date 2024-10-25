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لبنان

التيار يدين الاعتداء على الصحافيين: جريمة تضاف إلى سجل انتهاكات العدو

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:45
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أدانت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحراستهداف الصحافيين في الجنوب.
وقالت في بيان:" تدين اللجنة العدوان الإسرائيلي المستمر والذي طال خاصة قناتي "الميادين" و"المنار" والجسم الصحافي اللبناني عموماً، وتتقدم بالعزاء باستشهاد المصورين والتقنيين في "المنار" و"الميادين" وسام قاسم وغسان نجار ومحمد رضا".
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أضافت:" إن هذه الجريمة التي تحاول عبثاً إسكات الإعلام اللبناني الحر وثنيه عن أداء واجبه، تضاف إلى سجل انتهاكات العدو المواثيقَ الدولية والقانون الدولي الإنساني بما يتصل بزمن الحروب. كما أن الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية، والمنظمات الصحفية الدولية والعربية، مدعوة الى إدانة إسرائيل ورفع الصوت في كل المحافل ضد جرائمها المتكررة في حق المدنيين والإعلاميين وطواقم الإسعاف الصحية".
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