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لبنان

الأهالي يناشدون.. انقطاع شبكتي الاتصالات في الهرمل وقرى القضاء

Lebanon 24
25-10-2024 | 03:50
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إنقطع الانترنت عن شبكتي الاتصالات "ألفا" و"أم.تي.سي" في مدينة الهرمل وقرى القضاء بسبب نفاد مادة المازوت في محطات الإرسال.

وناشد الأهالي المعنيين العمل على تزويد المحطات بالمازوت.
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