الأهالي يناشدون.. انقطاع شبكتي الاتصالات في الهرمل وقرى القضاء

إنقطع الانترنت عن شبكتي الاتصالات "ألفا" و"أم.تي.سي" في مدينة الهرمل وقرى القضاء بسبب نفاد مادة المازوت في محطات الإرسال.



وناشد الأهالي المعنيين العمل على تزويد المحطات بالمازوت.

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