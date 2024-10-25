طقس نهاية الأسبوع... إليكم تفاصيله

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا إجمالا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس خريفي مستقر وجاف مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة نسبيا ليلا، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حتى يوم غد السبت حيث تقارب معدلاتها الموسمية .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:صاف الى قليل الغيوم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.السبت:صاف إجمالا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة.الأحد:صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة تؤدي الى ارتفاع موج البحر .الإثنين:صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الساحلية، مع بداية ارتفاع بنسبة الرطوبة.