Advertisement

لبنان

باخرة إماراتية محمّلة بالمساعدات وصلت إلى لبنان.. الأبيض: نُقدّر دعم دولة الإمارات

Lebanon 24
25-10-2024 | 04:02
A-
A+
Doc-P-1268165-638654516421287466.jpeg
Doc-P-1268165-638654516421287466.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة مساعدات مقدَّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اللبناني، وذلك في إطار استكمال حملة "الامارات معك يا لبنان"، حيث سبق الباخرة وصول عدد من الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية وطبية.
Advertisement

وقد تسلم وزير الصحة فراس الأبيض السفينة التي تحمل قرابة ألفي طن من المساعدات، وقال من مرفأ بيروت: "نُقدّر دعم دولة الإمارات قيادةً وشعباً للبنان، ونُثمّن موقف دولة الإمارات بدعم الموقف الديبلوماسي للحكومة اللبنانية الساعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
 
أضاف:" سجّلنا 55 اعتداء على المستشفيات منها 36 استُهدفت بشكل مباشر مما أدى إلى إقفال 8 منها بشكل قسريّ".
 
وأشار إلى أنّه "لا بد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في محاسبة الاحتلال على جرائمه". 
 
وأكّد الأبيض ان الاعتداءات على القطاع الصحي والإسعافي في لبنان هي اعتداءات مباشرة ومقصودة ولا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يقول إنّ الاستهدافات حصلت عن طريق الخطأ وما يحصل جريمة حرب.
 

 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:28 | 2024-10-25
05:52 | 2024-10-25
05:51 | 2024-10-25
05:47 | 2024-10-25
05:38 | 2024-10-25
05:34 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24