باخرة إماراتية محمّلة بالمساعدات وصلت إلى لبنان.. الأبيض: نُقدّر دعم دولة الإمارات



Advertisement

وقد تسلم وزير الصحة فراس الأبيض السفينة التي تحمل قرابة ألفي طن من المساعدات، وقال من مرفأ بيروت: "نُقدّر دعم دولة الإمارات قيادةً وشعباً للبنان، ونُثمّن موقف دولة الإمارات بدعم الموقف الديبلوماسي للحكومة اللبنانية الساعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار". وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة مساعدات مقدَّمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اللبناني، وذلك في إطار استكمال حملة "الامارات معك يا لبنان"، حيث سبق الباخرة وصول عدد من الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية وطبية.وقد تسلم وزير الصحة فراس الأبيض السفينة التي تحمل قرابة ألفي طن من المساعدات، وقال من مرفأ بيروت: "نُقدّر دعم دولة الإمارات قيادةً وشعباً للبنان، ونُثمّن موقف دولة الإمارات بدعم الموقف الديبلوماسي للحكومة اللبنانية الساعي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

أضاف:" سجّلنا 55 اعتداء على المستشفيات منها 36 استُهدفت بشكل مباشر مما أدى إلى إقفال 8 منها بشكل قسريّ".

وأشار إلى أنّه "لا بد أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في محاسبة الاحتلال على جرائمه".



وأكّد الأبيض ان الاعتداءات على القطاع الصحي والإسعافي في لبنان هي اعتداءات مباشرة ومقصودة ولا يستطيع العدو الإسرائيلي أن يقول إنّ الاستهدافات حصلت عن طريق الخطأ وما يحصل جريمة حرب.







