وزير الإعلام اتصل بفرحات وبن جدو معزياً

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اتصل وزير الإعلام زياد المكاري بكل من المدير العام لقناة "المنار" إبراهيم فرحات ورئيس مجلس ادارة "الميادين" غسان بن جدو، معزّيا بالزميلين المصورين وسام قاسم وغسان نجار ومهندس البث محمد رضا، الذين استشهدوا فجر اليوم إثر العدوان الاسرائيلي على مقر إقامتهم في حاصبيا.وأكد أن "ما حصل هو جريمة حرب تضاف إلى السجل الإجرامي لعدوّ يضرب عرض الحائط كل القوانين ويستبيح كل المحرمات على مرأى من العالم أجمع".