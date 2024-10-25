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لبنان
ميقاتي يلتقي بلينكن في لندن
Lebanon 24
25-10-2024
|
04:20
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يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لندن.
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Lebanon 24
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نجيب ميقاتي
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