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لبنان

ميقاتي يلتقي بلينكن في لندن

Lebanon 24
25-10-2024 | 04:20
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يلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لندن.
 
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