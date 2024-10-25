Advertisement

لبنان

تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-10-2024 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1268197-638654543824369332.jpg
Doc-P-1268197-638654543824369332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدري مجددا سكان جنوب لبنان.

وقال عبر حسابه على إكس: "من جديد نناشد سكان منطقة جنوب لبنان الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة. "

وأضاف: كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. جيش الدفاع يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".


Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:28 | 2024-10-25
05:52 | 2024-10-25
05:51 | 2024-10-25
05:47 | 2024-10-25
05:38 | 2024-10-25
05:34 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24