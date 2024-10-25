تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب.. هذا ما جاء فيه

#عاجل ⭕️ من جديد نناشد سكان منطقة #جنوب_لبنان الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة.
⭕️كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام #حزب_الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر… pic.twitter.com/t5qP6zrjH4
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024
#عاجل ⭕️ من جديد نناشد سكان منطقة #جنوب_لبنان الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة.
⭕️كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام #حزب_الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر… pic.twitter.com/t5qP6zrjH4