تحذير اسرائيلي جديد لسكان الجنوب.. هذا ما جاء فيه

#عاجل ⭕️ من جديد نناشد سكان منطقة #جنوب_لبنان الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة.

⭕️كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام #حزب_الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر… pic.twitter.com/t5qP6zrjH4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 25, 2024 Advertisement

حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدري مجددا سكان جنوب لبنان.وقال عبر حسابه على إكس: "من جديد نناشد سكان منطقة جنوب لبنان الامتناع عن الانتقال جنوباً والعودة إلى منازلكم أو إلى حقول الزيتون الخاصة بكم في المناطق التي قمتم بإخلائها لأنها مناطق قتال خطيرة. "وأضاف: كما نلفت انتباهكم من جديد عن قيام حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لنقل مخربين وأسلحة، لذا نحذر من استمرار هذه الظاهرة، وندعو الطواقم الطبية إلى تجنب التعامل مع عناصر حزب الله وعدم التعاون معهم. جيش الدفاع يؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مركبة تنقل مسلحين بغض النظر عن نوعها".