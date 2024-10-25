قيادي كبير وهذه أبرز أعماله.. من كان برفقة هاشم صفي الدين لحظة إستهدافه؟

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كشفت قناة "i24 news" هوية قياديين بارزين في "حزب الله" قالت إنهما استشهدا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين.وحسب القناة الإسرائيلية فإن القيادين هما مسؤول وحدة المعلومات في "حزب الله" أبو علي مرتضى، والقيادي محمد علي بحسون "الحاج عادل" وهو قيادي كبير لديه وظيفة خاصة.وقالت إن الحاج عادل وهو من من بلدة طيردبا الجنوبية، كان مسؤولا عن الوحدة المختصة بالبناء والتخطيط وصيانة العقارات الاستراتيجية مثل القواعد العسكرية والمنشآت العسكرية والمخابئ وإخفائها، وكان هو أيضا من خطط وبنى مقر قيادة "حزب الله" تحت الأرض في الضاحية الجنوبية الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي. (روسيا اليوم)