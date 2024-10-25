مدير عام الاقتصاد والتجارة أحال إلى القضاء ٩٢ محضر ضبط في حق متاجر مخالفة

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أعلنت مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات في بيان، أنها تتابع جولاتها الرقابية على القطاعات، لقمع محاولات استغلال الأوضاع الصعبة في ظل الاوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.أضاف البيان: " أحال المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر، بنتيجة الجولات، ٩٢ محضر ضبط إلى القضاء المختص في حق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة منها: التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز، ⁠حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية،⁠ عدم اعلان الاسعار على السلع ، ⁠مخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة، ⁠مخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات، ⁠عدم الالتزام بتسعيرة المولدات، عدم تصديق لائحة أسعار، ⁠عينة محروقات غير مطابقة، ⁠عدم إبراز فواتير الشراء.وأكد البيان أن الوزارة "على الرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، تعلن استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص".