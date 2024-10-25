ميقاتي التقى بلينكن: مصرون على أولوية وقف إطلاق النار ومتمسكون بالقرار 1701 كما هو

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن في لندن.

وشارك في اللقاء عن الجانب الأميركي الناطق الرسمي باسم الحكومة ماثيو ميلر، ومسؤول معهد الدراسات الدولية في الخارجية الاميركية جيمس روبي. وعن الجانب اللبناني حضر سفير لبنان في لندن رامي مرتض ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

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وفي خلال الاجتماع، قال رئيس الحكومة: "نحن نصر على اولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خصوصا وان هناك اكثر من مليون واربعمئة الف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات. كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي".

كذلك، شدد ميقاتي على "التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل"، وقال: "المطلوب أولاً التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي - الفرنسي المدعوم عربياً ودولياً، لوقف إطلاق النار اثرت على صدقية الجميع".

بدوره قال وزير الخارجية الاميركية: "ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة".

وأعرب بلينكن عن "دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الأمنية"، مشدداً على "أهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701".

كذلك، أكد بلينكن "أهمية التوصل الى حل ديبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف".