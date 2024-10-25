25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي التقى بلينكن: مصرون على أولوية وقف إطلاق النار ومتمسكون بالقرار 1701 كما هو
Lebanon 24
25-10-2024
|
05:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن في لندن.
وشارك في اللقاء عن الجانب الأميركي الناطق الرسمي باسم الحكومة ماثيو ميلر، ومسؤول معهد الدراسات الدولية في الخارجية الاميركية جيمس روبي. وعن الجانب اللبناني حضر سفير لبنان في لندن رامي مرتض ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
Advertisement
وفي خلال الاجتماع، قال رئيس الحكومة: "نحن نصر على اولوية وقف اطلاق النار وردع العدوان الاسرائيلي خصوصا وان هناك اكثر من مليون واربعمئة الف لبناني نزحوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات. كما تنتهك اسرائيل القانون الدولي باعتدائها على المدنيين والصحافيين والطاقم الطبي".
كذلك، شدد ميقاتي على "التزام لبنان بتطبيق القرار 1701 كما هو، من دون تعديل"،
وقال: "المطلوب أولاً التزام حقيقي من اسرائيل بوقف اطلاق النار، لان التجربة السابقة في ما يتعلق بالنداء الاميركي - الفرنسي المدعوم عربياً ودولياً، لوقف إطلاق النار اثرت على صدقية الجميع".
بدوره قال وزير الخارجية الاميركية: "ان واشنطن ما زالت تسعى للحل الديبلوماسي لوقف فوري لاطلاق النار والتزام كل الاطراف بالقرارات الدولية التي تضمن الاستقرار في المنطقة".
وأعرب بلينكن عن "دعم الولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية لا سيما الجيش والقوى الأمنية"، مشدداً على "أهمية الدور المناط بالجيش في تنفيذ القرار 1701".
كذلك، أكد بلينكن "أهمية التوصل الى حل ديبلوماسي للنزاع القائم ووقف العنف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
16:09 | 2024-10-24
24/10/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
Lebanon 24
ابتداءً من الغد ولمدة ثلاثة أيام.. هذا ما ستشهده الديشونيّة
10:24 | 2024-10-24
24/10/2024 10:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
14:06 | 2024-10-24
24/10/2024 02:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"المشاهد تكسر القلب".. هذا ما فعلته ميريام فارس من أجل أطفال لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"المشاهد تكسر القلب".. هذا ما فعلته ميريام فارس من أجل أطفال لبنان (فيديو)
09:45 | 2024-10-24
24/10/2024 09:45:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:55 | 2024-10-25
هجوم جويّ بالطائرات شنّه "حزب الله"... ماذا استهدف؟
07:54 | 2024-10-25
سلسلة استهدافات لـ"الحزب"... هذه آخرها
07:46 | 2024-10-25
خلال يومين.. كم بلغ عدد القتلى بصفوف الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان؟
07:46 | 2024-10-25
بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته
07:38 | 2024-10-25
الأبيض قدم تقريرًا يوثق 55 اعتداء للعدوّ على المستشفيات: ستعدّ للتقدم بشكوى ودعاوى قانونية
07:30 | 2024-10-25
غارة اسرائيلية على تلة حمامص... وتفجير منازل في بلدة كفركلا
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
25/10/2024 15:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
25/10/2024 15:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
25/10/2024 15:03:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24