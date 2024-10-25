ميقاتي يدين استهداف إسرائيل للصحافيين في حاصبيا: عدوانٌ هدفه ترهيب الإعلام

دان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف الصحافيين والمراسلين في حاصبيا، واصفا ما حصل بـ"الجريمة".

وفي بيان له، قال ميقاتي: " إن العدوان الاسرائيلي الجديد الذي استهدف الصحافيين والمراسلين في حاصبيا، يشكل فصلاً من فصول جرائم الحرب التي يرتكبها العدو الاسرائيلي من دون رادع او صوت دولي يوقف ما يجري.

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كما ان هذا العدوان المتعمّد هدفه بالتأكيد ترهيب الاعلام للتعمية على ما يرتكب من جرائم وتدمير".

أضالإ: "لقد أعطيت توجيهاتي الى وزارة الخارجية والمغتربين لضم هذا الجريمة الجديدة الى سلسلة الملفات الموثقة بالجرائم الاسرائيلية التي سترفع إلى المراجع الدولية المختصة، لعل الضمير العالمي يوقف ما يحصل".

وختم: "رحم الله الشهداء الصحافيين والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين".