Advertisement

لبنان

الأبيض في استقبال سفينة مساعدات إماراتية: نقدّر دعم الإمارات لموقف لبنان الساعي الى وقف النار

Lebanon 24
25-10-2024 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1268219-638654568561393548.jpg
Doc-P-1268219-638654568561393548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رست على الرصيف الرقم 7 في مرفأ بيروت صباح اليوم، الباخرة الاماراتية "ميرا" وعلى متنها 2000 طن من المساعدات من المواد الغذائية والحاجات التقنية لمراكز الإيواء، مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى شعب لبنان في اطار حملة "معا من أجل لبنان" في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، محامي سفارة الامارات في لبنان الأستاذ مارك مدكور، وكيل الباخرة الاستاذ عماد القاعي، ، منسقة اللجنة التشاركية لمتابعة تنفيذ وتوزيع المساعدات المقدمة من دولة الامارات الدكتورة روبينا أبو زينب. 
Advertisement


وقال الوزير الأبيض: "نستقبل اليوم في مرفأ بيروت الشاحنة الأولى التي تحمل مواد اغاثية بمبادرة كريمة من دولة الامارات العربية الشقيقة، وهي الشحنة الأولى من جسر بحري سينقل مساعدات عدة ستأتي كذلك وستكون محملة بشكل أساسي بمود اغاثية وغذائية لدعم شعب لبنان وبخاصة أهلنا النازحين".

أضاف: "هذه الحمولة هي عبارة عن الف طن من المواد الغذائية والف طن من المواد الاغاثية التي نحتاجها في مراكز الايواء وهذه كلها تتم بإشرف غرفة الطوارىء التي انشأت برئاسة الوزير ناصر ياسين الموجود حاليا في باريس، وسيتم توزيعها على مراكز الإيواء".

تابع: "في الحقيقة اريد أن اشير الى التقدير الكبير من الشعب اللبناني الى دولة الامارات العربية الشقيقة قيادة وشعبا على وقوفها بجانبنا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، إن كان عبر الجسر الجوي الذي لا يزال يوصل للبنان المواد الطبية والاغاثية أو الجسر البحري الذي يشكل بالنسبة لنا رسالتين هامتين أولها التضامن مع لبنان بوجه العدوان الذي يصيبنا وبرسالة تدعم جهود العاملين الصحيين أو الاغاثيين حتى نقدم ما يحتاجه شعبا من النازحين وغيرهم."

أضاف: "وايضا نعود لنؤكد موقف الحكومة اللبنانية من اليوم الاول أننا نريد الحل الديبلوماسي ونسعى اليه، ومن اليوم الاول لبنان قال انه لا يريد الحرب، ومن الجهود الديبلوماسية، لذلك نتمنى ان نرى نتائج ايجابية قريبة ونقدر موقف الامارات العربية بدعم موقف الحكومة اللبنانية الساعي الى ايجاد حل سريع ووقف اطلاق فوري للنار في لبنان".

وردا على سؤال قال: "في الحقيقة اننا نبذل جهودا كبيرا جدا وهنا نحيي الفرق التي تعمل، ليس انها تقوم باعمالها بسرعة وانما بشفافية، وأعود لأذكر ان كل هذه الارقام يمكن للجميع ان يراها في التقارير التي تصدر اما عن غرفة الطوارىء او عن وزارة الصحة والتي تعود لتظهر أن همنا وصول هذه المساعدات الى مستحقيها بسرعة وشفافية. وكذلك احيي التنسيق اليومي الدائم ان كان مع اخوتنا في دولة الامارات او غيرها من الدول الشقيقة والصديقة حيث يعدلون نوعية الاحتياجات بحسب الحاجة المطلوبة".

وقال: "الموضوع الاساسي يظهر أن لبنان ليس لوحده بل أن الاشقاء والاصدقاء يقفون الى جانبه، وأننا لسنا وحدنا، وقيمة المليار دولار وكذلك نجد تضامنا في المجال الدبلوماسي ان كان من الدول العربية أو غيرها، وعلى رأس هذه الدول فرنسا في دعم الحكومة اللبنانية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والتوجه نحو وقف اطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701، لذلك نحن نتأمل ان نرى حلا قريبا".

ختم: "نحن اليوم سنتكلم ليس عن استهداف المستشفيات والفرق الصحية نحن رأينا فجرا استهداف للصحافة لذلك نحن نحيي ونترحم اليوم على شهداء وجرحى الصحافة في لبنان وسيكون بعد قليل مؤتمر من نقابة الصحافة مع الهيئات الصحية أولا كرسالة تضامن مع الاعلاميين والصحافيين الذين يعملون بظروف شديدة الصعوبة حتي يظهروا للرأي العام طبيعة الامور والحقائق التي تحصل وليس الاكاذيب التي تصدر عن العدو الاسرائيلي خصوصًا عن مستشفى الساحل وما يراد منه. الموضوع الاخر لنضع المجتمع الدولي كي يتحمل مسؤولياته في تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي العاملين الصحيين والصحافة حتى يقوموا بواجباهم في هذه الظروف".  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:28 | 2024-10-25
07:55 | 2024-10-25
07:54 | 2024-10-25
07:46 | 2024-10-25
07:46 | 2024-10-25
07:38 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24