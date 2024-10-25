إجلاء أكثر من 400 نازح عن الكورنيش البحري لبيروت

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أعلنت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت في بيان، أنه بناءً لتوجيهات معالي وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي وسعي محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتعاون مع جمعية فرح العطاء، تم نقل النازحين المتواجدين في الخيم على الكورنيش البحري لمدينة بيروت الى مركز إيواء في منطقة الكرنتينا ضم أكثر من 400 نازح، حيث قام فوج حرس مدينة بيروت بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تنسيق عملية نقلهم من الكورنيش البحري الى مركز الايواء أعلاه، على أن تستكمل المرحلة الثانية لتأمين بقية النازحين المتواجدين على الكورنيش البحري خلال أيام قليلة الى مركز إيواء يجري تجهيزه حالياً وفق قاعدة بياناتإحصائية تم اعدادها مسبقاً للعائلات النازحة المتواجدة في الاماكن العامة .