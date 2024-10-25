غارة اسرائيلية على تلة حمامص... وتفجير منازل في بلدة كفركلا

شن الطيران الحربي المعادي، اليوم الجمعة، غارة على تلة حمامص في سردة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وقالت ان العدو الاسرائيلي يقوم بعمليات تفجير وتفخيخ لمنازل في بلدة كفركلا سمع صداها في أرجاء الجنوب وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة.

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ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قراية الثانية من بعد ظهر اليوم غارة جوية مستهدفا حي عليان في بلدة النبطية الفوقا.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم غارة جوية مستهدفة بلدة كفردونين، وافيد عن سقوط شهيد وجريح.

واغار الطيران الحربي المعادي على بلدة عنقون.



وشنت الطائرات المعادية اكثر من غارة على بلدة مجدل زون.

وقرابة الحادية عشرة والربع تعرضت بلدة الجميجمة لغارة جوية معادية.