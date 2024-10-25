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لبنان

بسبب الحرب وزارة المالية تُصدر بياناً... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:13
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صدر عن وزارة المالية البيان التالي:
 
 
تُعلن وزارة المالية أنه بسبب العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان، والتعذّر على العاملين في المصلحة الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي الالتحاق بمراكز عملهم، وتخفيفاً عن كاهل المواطنين الخاضعين لإشراف المصلحة المالية الإقليمية في محافظة لبنان الجنوبي، أنه بات بإمكانهم التقدم بمعاملاتهم، خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة عشر لدى مركز عمل المصلحة في مبنى سراي صيدا الحكومي، كما ويمكن للنازحين منهم تقديم معاملاتهم لدى أقرب وحدة مالية إلى أماكن تواجدهم.
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