النبطية شيعت 13 شهيدا من كسار زعتر

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شيعت مدينة النبطية وحركة "امل" وآل معتوق بمأتم مهيب، الشهداء الـ13 الذين إرتقوا في المجزرة الدموية التي ارتكبها العدو الاسرائيلي الثلاثاء الماضي في حي كسار زعتر في المدينة، بعدما دمرت الطائرات الحربية المعادية بغاراتها منازلهم السكنية عليهم، وهم، عماد فضل معتوق وزروجته هنادي قنبر واولادهما علي ومحمد وحسين معتوق، واشقاؤه جهاد فضل معتوق ويوسف فضل معتوق وعباس فضل معتوق وحيدر فضل معتوق واولاد عمه عباس علي معتوق، ابراهيم محمد معتوق وخضر محمد معتوق وولده ساجد خضر معتوق.وسجيت جثامين الشهداء في باحة مصلى روضة الصالحين في النبطية، حيث أم امام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق الصلاة على ارواحهم بمشاركة رئيس المكتب السياسي لـ"امل" جميل حايك وعضو هيئة الرئاسة خليل حمدان، رئيس نادي "رواد الرسالة" حسن حمدان، رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد ورئيس وحدة امن السفارات في النبطية الرائد عباس عنيسي ومواطنين، ثم ووريت الجثامين الثرى في قبر جماعي.