Advertisement

لبنان

كلام لافت من مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله".. ماذا قال عنه؟

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1268249-638654605886179120.png
Doc-P-1268249-638654605886179120.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن "حزب الله يثبت أنه خصم هائل ضد القوات الإسرائيلية في لبنان". 
 
وأضاف: "مقاتلو حزب الله أصبحوا أفضل تدريباً وأكثر خبرة بعد القتال في سوريا ومسلحين بأسلحة أكثر تقدماً مما كانوا عليه في عام 2006". 
Advertisement
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:42 | 2024-10-25
10:00 | 2024-10-25
09:57 | 2024-10-25
09:54 | 2024-10-25
09:53 | 2024-10-25
09:40 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24