كلام لافت من مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله".. ماذا قال عنه؟

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن "حزب الله يثبت أنه خصم هائل ضد القوات الإسرائيلية في لبنان".

وأضاف: "مقاتلو حزب الله أصبحوا أفضل تدريباً وأكثر خبرة بعد القتال في سوريا ومسلحين بأسلحة أكثر تقدماً مما كانوا عليه في عام 2006".