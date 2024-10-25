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لبنان

بري شكر فرنسا ودول "مؤتمر الدعم"

Lebanon 24
25-10-2024 | 06:48
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توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، "بالشكر والتقدير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفرنسا حكومة وشعبا على تنظيم المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته ماليا وسياسيا وإنسانيا".
 
وقال: " شكرا لصديق لبنان، فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون وللحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، والشكر أيضا موصول للإتحاد الأوروبي وللحكومة اللبنانية ولكافة الدول التي شاركت ، الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة في المؤتمر الذي خصص لدعم لبنان وشعبه وجيشه في مواجهة تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية التي يتعرض لها لبنان وإنسانه وتراثه وحضارته ورسالته ودوره في المنطقة والعالم".
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وأضاف الرئيس بري: "إن ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج على مستوى الدعم المالي لإغاثة النازحين وتمكين ودعم الجيش اللبناني من أجل القيام بدوره في حفظ الأمن وصون السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني لا سيما في منطقة جنوب الليطاني الى جانب قوات اليونيفل إنفاذا وتنفيذا للقرار الأممي 1701 يرسخ لدينا القناعة أن لبنان ليس وحده في مواجهة الخطر الوجودي الذي يتهدده"

أضاف: "إننا نتطلع بنفس القدر من الأمل وعلى وجه السرعة بأن يلاقي المجتمع الدولي ما أفضى اليه المؤتمر من نتائج وتوصيات لكي يبادر الى وقفة إنسانية تاريخية جادة، لقد آن الاوان لإنقاذ الإنسان وإنقاذ لبنان من العدوان".
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