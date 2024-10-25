"القوات": واهم من يعتبر ان باستطاعته إسكات الإعلام بالتهديد والوعيد

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استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" التعرُّض للجسم الصحافي أثناء قيامه بواجبه المهني، واعلنت في بيان ادانتها" الغارة الإسرائيلية على مقر إقامة الفرق الصحافية في حاصبيا والتي أودت بحياة 3 صحافيين وإصابة عدد آخر"، وشددت على "ضرورة تجنيب الصحافيين والمدنيين".كما استنكرت " الاعتداء على الحريات الإعلامية"، ودانت" حملات التخوين بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، وواكدت ان" حرية الرأي في لبنان من قدس أقداس اللبنانيين، وواهم من يعتبر ان باستطاعته إسكات الإعلام بالتهديد والوعيد".