بري عرض مع شيباني التطورات في لبنان والمنطقة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وغرب آسيا الدكتور محمد رضا شيباني، حيث جرى عرض لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان والتداعيات الناجمة عنه على مختلف المستويات".