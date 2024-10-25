كلاس: قتل الصحافيين جريمة حرب موصوفة

استنكر وزير الشباب والرياضة جورج كلاس "التعرض للطواقم الإعلامية و استشهاد المراسلين و المصورين الذين ينقلون وقائع الميدان: ، و اعتبر في بيان "ان قتل الاعلاميين هو جريمة حرب موصوفة تقوم بها إسرائيل و هذا دليل آخر برسم المجنمع الدولي و الضمير الإنساني".

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