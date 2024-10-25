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لبنان

مؤتمر صحافي للوزير المكاري قبل ظهر غد

Lebanon 24
25-10-2024 | 07:27
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دعا وزير الاعلام زياد المكاري  جميع ممثلي وسائل الاعلام الى مؤتمر صحافي يعقده، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد السبت في وزارة الاعلام يتناول فيه الاوضاع العامة وشؤون الاعلام.

 
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