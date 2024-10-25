أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، في بيان أنه استهدف عند الساعة 1:30 من فجر اليوم تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.

وقال: "استهدفنا عند الساعة 1:10 من بعد ظهر اليوم تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي على أطراف مروحين بِصاروخين موجهين، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".

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وأشار الى أنه استهدف عند الساعة 1:20 من بعد ظهر اليوم دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها.



كما أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 1:20 من بعد ظهر اليوم تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية.