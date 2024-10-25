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لبنان

سلسلة استهدافات لـ"الحزب"... هذه آخرها

Lebanon 24
25-10-2024 | 07:54
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أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، في بيان أنه استهدف عند الساعة 1:30 من فجر اليوم  تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بِصلية صاروخية.
 
 
وقال: "استهدفنا عند الساعة 1:10 من بعد ظهر اليوم تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي على أطراف مروحين بِصاروخين موجهين، وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".
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وأشار الى أنه استهدف عند الساعة 1:20 من بعد ظهر اليوم دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين بِصاروخ موجه مما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها. 
 
كما أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 1:20 من بعد ظهر اليوم تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بِصلية صاروخية. 
 
الى ذلك، شنّ عند الساعة 01:30 من بعد ظهر اليوم هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على موقع البغدادي وأصابت أهدافها بدقة.
 
واستهدف عند الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم تجمعا لِقوات العدو الإسرائيلي على الأطراف الشرقية لِبلدة عيترون بِقذائف المدفعية.
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