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لبنان

بيان لطيران الشرق الأوسط للمسافرين... إليكم ما أعلنته

Lebanon 24
25-10-2024 | 07:46
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صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية البيان التالي:
 
يهم شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أن تذكر جميع مسافريها الكرام  بأرقام مركز الاتصالات التابع للشركة  MEA Call Centerالذي يعمل على مدار 24 الساعة طيلة أيام الأسبوع لتلبية طلبات المسافرين من حجوزات وشراء بطاقات سفر وغيرها من الخدمات المتعلقة بمبيعات تذاكر السفر.
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- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية:  81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
 
 
 

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