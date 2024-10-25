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لبنان

وقفة تضامنية اعلامية في صور احتجاجا على العدوان الاسرائيلي في حاصبيا

Lebanon 24
25-10-2024 | 07:58
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نظم الصحافيون اللبنانيون المحليون وبعض ممثلي القنوات العربية والأجنبية وقفة تضامنية في استراحة صور مع زملائهم الذين استشهدوا وجرحوا جراء الغارة المعادية الاسرائيلية الذي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي  بحق مجموعة من الصحفين في حاصبيا فجر اليوم ،مما أدى إلى استشهاد ثلاثةصحافيين وجرح ثلاثة اخرين جراء الغارة على مقر اقامتهم .
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مثل مندوب "الوكالة الوطنيةً للإعلام "في صور الزميل حيدر حويلا نقيب محرري الصحافة في لبنان جوزيف القصيفي  ناقلا " استنكاره وشجبه العدوان، ومقدما واجب العزاء للجسم الصحافي في لبنان ولعائلة شهداء الصحافة.

واذ امل" الشفاء العاجل للجرحى"،  دان "المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا واعتبرها "جريمة بحق الحرية والكلمةً".

وقال:"النقابة إذ تضع هذه المجزرة الإسرائيلية المروعة في متناول مجلس حقوق الإنسان، واليونسكو ، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، والهيئات الحقوقية الدولية والعربية ، والنقابات الاعلامية في العالم، تدعو هؤلاء إلى أوسع إدانة ضد ما يتعرض له الصحافيون والاعلاميون في لبنان ، ورفع الصوت ضد التمادي الاسرائيلي في استهدافهم ،ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمواثيق والاعراف".

 كما القى مراسلا المنار سامر الحاج علي وسلمان حرب  كلمتين شجبا فيها" العدوان والمجزرة بحق الصحافيين"، وتقدما "بواجب العزاء لذوي الشهداء وللجسم الصحافي في لبنان ". 
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