فاعليات جرد الضنية: منشآت الكهرباء تتعرض لاعتداءات وسرقة

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أصدر أهالي وفاعليات جرد الضنية بيانا أوضحوا فيه انه "نظرا للأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ العام 2020، تتعرض المنشآت العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان خصوصا خطوط النقل الهوائية توتر 66 ك ف وبشكل لافت لاعتداءات وسرقة أسلاك وزوايا حديدية أدت الى سقوط بعض الأعمدة أرضا في مناطق دير نبوح في الضنية، وصولاً الى تخوم محافظة بعلبك ـ الهرمل ومنطقة القبيات في محافظة عكار، وأنه بسبب التقاعس والإهمال فقد تزايدت هذه التعديات والسرقات في الآونة الأخيرة".واشار البيان الى انه "منذ آن دأبت وزارة الطاقة والمياه على اطلاق خطة طوارىء الكهرباء وتعديل التعرفة، الأمر الذي أدخل الحياة إلى مالية مؤسسة كهرباء لبنان وأصبح بإمكانها القيام بكافة الاعمال التشغيلية والصيانة اللازمة لخطوطها، نتفاجأ بالتأخير والتقاعس من قبل وزارة الطاقة والمياه عن اصلاح الاعطال والاضرار على خطوط النقل الرئيسية توتر 66 ك ف و220 ك ف، برغم الإستقرار النقدي الذي تعيشه البلاد منذ حوالي العام والنصف، ووجود القدرات لدى مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الخاص للقيام بكافة الأعمال والتجهيزات اللازمة لإصلاح ما تضرر من خطوط النقل المذكورة".