Advertisement

لبنان

حريق حرج السفيرة الصنوبري في الضنية مستمر... وصعوبات تمنع السيطرة عليه وتمدّده

Lebanon 24
25-10-2024 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1268305-638654703475868873.png
Doc-P-1268305-638654703475868873.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستمرلليوم الرابع على التوالي، عمليات إخماد الحريق الكبير المندلع في حرج السفيرة الصنوبري في الضنية لجهة بلدة بطرماز، من غير أن تستطيع الفرق والعناصر العاملة على إخماده في إطفائه والسيطرة عليه.

وتبين منذ ساعات الصباح أنّ رقعة الحريق إتسعت داخل الحرج، فبعدما كان الحريق مقتصراً على بعض الجوانب في أسفل الحرج لجهة بلدة بطرماز، إمتد الحريق بشكل كبير خلال الساعات الماضية إلى وسط الحرج صعوداً إلى أعلاه، مستفيداً من شدة الرياح التي ساعدت في اتساعه وخروجه عن السيطرة، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان ترتفع من داخل الحرج من مناطق بعيدة، وسط مخاوف من القضاء على مساحة حرجية واسعة لا يمكن تعويضها، واقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.
Advertisement

وتبذل طوافات الجيش اللبناني وعناصر الجيش والدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والبلديات وجهاز الطوارىء والإغاثة ومتطوعون جهوداً كبيرة من أجل الحؤول دون اتساع رقعة الحريق، إلا أن وجود الحريق في مناطق وعرة داخل الحرج وعدم وجود طرقات داخله لا تسمح لآليات الإطفاء بالوصول إليه، جعل جهود إخماد الحريق تقتصر على طوافات الجيش اللبناني وعناصر ومتطوعين يسعون لإخماده يدويا بواسطة معدات بدائية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2024-10-25
09:42 | 2024-10-25
11:53 | 2024-10-25
11:30 | 2024-10-25
11:24 | 2024-10-25
11:14 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24