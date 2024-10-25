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لبنان

"المستقبل": ما أقدم عليه العدو عمل دنيء ومحاولة لترهيب الإعلام

Lebanon 24
25-10-2024 | 09:26
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صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي:

"لم تعد الإدانة تكفي للتعبير عن هول الإجرام الذي يمارسه العدو الاسرائيلي بحق لبنان وشعبه، وآخرها العودة إلى استهداف  الزملاء الإعلاميين، وارتكاب جريمة حرب جديدة، في حاصبيا، بحق كل الإعلام المحلي والعربي والدولي". 
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واكد البيان "إن ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي عمل دنيء يحاول من خلاله ترهيب الإعلام ومنعه من نقل الحقيقة التي تكشف للعالم أجمع هول الوحشية والهمجية التي نشهد عليها في غزة ولبنان، ونحن نشهد، في الوقت عينه، على عالم سقطت إنسانيته بالصمت المخزي عما يُرتكب من مجازر وجرائم إبادة فاقت كل الوصف".

وختم: "كل التعازي والمواساة لعائلات الزملاء الشهداء، ولكل الجسم الإعلامي اللبناني الذي يقدم التضحيات والدماء الغالية في سبيل القيام بواجبه المهني والإنساني في نقل الحقيقة، ويثبت، منذ بدء العدوان، أن أي ارهاب لم ولن يردعه عن ذلك، مع كل الأمل بشفاء المصابين، وكل الدعاء للمولى - عز وجل - أن يحمي باقي الزملاء الاعلاميين على الحدود الجنوبية، وفي كل لبنان".

 
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