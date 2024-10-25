Advertisement

لبنان

اللواء خير تبلغ من سفير باكستان وصول ١٠٦ طن من المساعدات الانسانية الى لبنان

Lebanon 24
25-10-2024 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1268312-638654710329939674.jpg
Doc-P-1268312-638654710329939674.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة  اللواء محمد خير في مكتبه ،سفير باكستان في لبنان سلمان اطهر. وناقشا احتياجات النازحين المتزايدة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان.

ونقل سفير باكستان رسالة من حكومته تقضي بأن حوالي ١٠٦ طن من المساعدات الانسانية ستصل يوم الاحد  على متن طائرتي شحن عند الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة ظهراً الى مطار رفيق الحريري الدولي مقدمة من حكومة باكستان وشعبها. 
Advertisement

بدوره شكر اللواء خير سفير باكستان على "جهوده المبذولة وعلى تضامن بلاده مع لبنان وشعبه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:07 | 2024-10-25
09:42 | 2024-10-25
11:53 | 2024-10-25
11:30 | 2024-10-25
11:24 | 2024-10-25
11:14 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24