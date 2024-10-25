اللواء خير تبلغ من سفير باكستان وصول ١٠٦ طن من المساعدات الانسانية الى لبنان

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استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير في مكتبه ،سفير باكستان في لبنان سلمان اطهر. وناقشا احتياجات النازحين المتزايدة جراء العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان.ونقل سفير باكستان رسالة من حكومته تقضي بأن حوالي ١٠٦ طن من المساعدات الانسانية ستصل يوم الاحد على متن طائرتي شحن عند الساعة الثانية عشرة ظهراً والواحدة ظهراً الى مطار رفيق الحريري الدولي مقدمة من حكومة باكستان وشعبها.بدوره شكر اللواء خير سفير باكستان على "جهوده المبذولة وعلى تضامن بلاده مع لبنان وشعبه".