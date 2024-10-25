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لبنان

بعد تعرضه للقصف... نداء استغاثة من قرى العرقوب لتصليح خط مياه الشفه الرئيسي

Lebanon 24
25-10-2024 | 09:53
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