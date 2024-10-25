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لبنان

غارة إسرائيليّة.. شهداء وجرحى في خربة سلم

Lebanon 24
25-10-2024 | 09:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت مبنى في بلدة خربة سلم.
 
 
وفي حصيلة أوليّة، عُلِمَ أنّ 4 أشخاص استشهدوا فيما أُصيب 4 بجروحٍ.
 
 
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خربة سلم

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