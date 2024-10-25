23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غارة إسرائيليّة.. شهداء وجرحى في خربة سلم
Lebanon 24
25-10-2024
|
09:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت مبنى في بلدة خربة سلم.
وفي حصيلة أوليّة، عُلِمَ أنّ 4 أشخاص استشهدوا فيما أُصيب 4 بجروحٍ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": شهيدان وعدد من الجرحى من الهيئة الصحية الإسلامية جراء إستهداف مركزهم في بلدة خربة سلم بغارة إسرائيليّة
Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان وعدد من الجرحى من الهيئة الصحية الإسلامية جراء إستهداف مركزهم في بلدة خربة سلم بغارة إسرائيليّة
25/10/2024 19:01:12
25/10/2024 19:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع عدد الإصابات في الغارة الإسرائيلية على خربة سلم... اليكم الحصيلة الجديدة
Lebanon 24
ارتفاع عدد الإصابات في الغارة الإسرائيلية على خربة سلم... اليكم الحصيلة الجديدة
25/10/2024 19:01:12
25/10/2024 19:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة معادية على خربة سلم
Lebanon 24
طوارىء الصحة: ثلاث إصابات طفيفة جدا في غارة معادية على خربة سلم
25/10/2024 19:01:12
25/10/2024 19:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة الخيام
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة الخيام
25/10/2024 19:01:12
25/10/2024 19:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خربة سلم
غارة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
Lebanon 24
هو ابن نائب سابق.. نبيلة عواد تدخل القفص الذهبي للمرة الثانية وهذه معلومات إضافية عن عريسها (صور)
00:15 | 2024-10-25
25/10/2024 12:15:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم في تصريح ناري: نجسين طول عمركم!
16:09 | 2024-10-24
24/10/2024 04:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
Lebanon 24
نداء عاجل: غابات بطرماز تحترق.. أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط!
14:06 | 2024-10-24
24/10/2024 02:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
Lebanon 24
"غادرت وأنا بعيد عنها".. الموت يُؤلم راغب علامة: رحلت لكيّ تلتحق بوالدي ووالدتي
07:00 | 2024-10-25
25/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
Lebanon 24
عملية اغتيال تهز إيران.. والمُستهدف شخصية مقربة من خامنئي هذه هويته
08:38 | 2024-10-25
25/10/2024 08:38:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:07 | 2024-10-25
ميقاتي التقى نظيره الإيرلندي: الشكر لإيرلندا على وقوفها إلى جانب لبنان
09:42 | 2024-10-25
ميقاتي اجتمع مع رئيس الوزراء الايرلندي
11:53 | 2024-10-25
تصريحٌ لافت من هوكشتاين عن القرار 1701.. ماذا أعلن؟
11:30 | 2024-10-25
العدو الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق
11:24 | 2024-10-25
عمليات "كبيرة" عند الحدود في الجنوب.. بيانٌ لـ"حزب الله"
11:14 | 2024-10-25
في البقاع.. طائرة إسرائيلية تستهدف "شاحنة للخُضار"!
فيديو
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
من داخل حوض السباحة.. فنانة لبنانية تروّج لأغنيتها الجديدة وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
00:10 | 2024-10-24
25/10/2024 19:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
25/10/2024 19:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
25/10/2024 19:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24