غارة إسرائيليّة.. شهداء وجرحى في خربة سلم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ غارة إسرائيليّة استهدفت مبنى في بلدة خربة سلم.

وفي حصيلة أوليّة، عُلِمَ أنّ 4 أشخاص استشهدوا فيما أُصيب 4 بجروحٍ.