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لبنان

بالطائرات... "حزب الله" شنّ هجوماً على قاعدة فيلون

Lebanon 24
25-10-2024 | 10:30
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "شنّ هجوماً جويّاً بِسربٍ من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بِدقة".
 
 
 
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