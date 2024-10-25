بالطائرات... "حزب الله" شنّ هجوماً على قاعدة فيلون

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "شنّ هجوماً جويّاً بِسربٍ من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد وأصابت أهدافها بِدقة".

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