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لبنان

في زحلة دخل بسلاحه إلى أحد المعامل... وهكذا تمّ توقيفه

Lebanon 24
25-10-2024 | 10:33
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية.
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  توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مسلّح بالسرقة من داخل معمل في محلة زحلة.

على الفور، داهمته إحدى دوريات الشعبة وتمكنت من إلقاء القبض على السارق أثناء قيامه بسرقة قطع غيار نحاسية، وباستجلاء هويته تبيّن أنه يدعى:

خ. ش. (مواليد عام 1995، لبناني)
بتفتيشه وسيارته نوع "رينو كانغو" الذي تم ضبطها، عثرت على:

- سلاح حربي نوع كلاشينكوف مع ممشطين و/49/ طلقة صالحة للاستعمال.

- قطع غيار نحاسية عائدة للمعمل بلغت زنتها حوالى /24/ كلغ موضبة بالنايلون وموضوعة داخل أقفاص بلاستيكية في سيارته، أدوات صناعية.

- /169/ حبة مخدّرة نوع كبتاغون

- /3/ أكياس تحتوي على مادة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لف.

سلم الموقوف مع المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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