جعجع: على القضاء التحرك لكشف ملابسات حريق الربوة

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "عمل جبّار قام به عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني والقوى الأهلية في قضاء المتن، منذ أيام حتى اليوم، لإطفاء الحريق المتواصل في أحراج الربوة. ولا بُد للقضاء اللبناني من أن يتحرّك بشكل حازم، لكشف الملابسات كلها، ومحاسبة مَن يجب محاسبته، فصحة اللبنانيين، وبيئة لبنان، من الخطوط السيادية، الممنوع انتهاكها".

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