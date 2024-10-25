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لبنان

مسؤول عسكريّ إسرائيليّ سابق: "حزب الله" أعدّ نفسه جيّداً

Lebanon 24
25-10-2024 | 10:53
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قال قائد تشكيل الدفاع الجوي الإسرائيلي السابق العميد احتياط تسفيكا حاييموفتيش "في اليوم الأخير خسرنا 10 مقاتلين، "حزب الله" أعدّ نفسه جيّداً من ناحية القوى البشرية والذخيرة".
 
 
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وأضاف حاييموفتيش بحسب ما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيليّة: "ملزمون بالعمل على الأرض، ونرى الأثمان الصعبة جداً".
 
وتابع: "نحن حالياً في وسط حرب صعبة جداً تجبي أثماناً غير معقولة".
 
 
 
 

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