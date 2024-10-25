مسؤول عسكريّ إسرائيليّ سابق: "حزب الله" أعدّ نفسه جيّداً

قال قائد تشكيل الدفاع الجوي الإسرائيلي السابق العميد احتياط تسفيكا حاييموفتيش "في اليوم الأخير خسرنا 10 مقاتلين، "حزب الله" أعدّ نفسه جيّداً من ناحية القوى البشرية والذخيرة".

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وأضاف حاييموفتيش بحسب ما نقلت عنه القناة الـ12 الإسرائيليّة: "ملزمون بالعمل على الأرض، ونرى الأثمان الصعبة جداً".