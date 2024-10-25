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لبنان

العدو الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق

Lebanon 24
25-10-2024 | 11:30
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خرق العدو الاسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق.
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العدو

الصوت

بيروت

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