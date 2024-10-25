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لبنان
مقذوفات حزب الله.. هذا ما فعلته بشمال إسرائيل!
Lebanon 24
25-10-2024
|
12:20
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مقذوفات أطلقها حزب الله من لبنان سقطت شمال إسرائيل، وقتلت شخصين.
وقال إنه نحو 45 مقذوفا أطلقها حزب الله رصدت وهي تعبر انطلاقا من لبنان نحو إسرائيل، وتابع أن رجلا وامرأة قتلا في مركز الجليل الطبي بعدما نقلا إليه مصابين في حالة حرجة من بلدة مجد الكروم.
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وتسبب الهجوم في إتلاف خط كهرباء عالي الجهد في الجليل الغربي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من البلدات الشمالية، بحسب صحيفة هآرتس.
أتى هذا بعدما قتل اليوم الجمعة، 5 جنود إسرائيليين جدد في المعارك، بعد مقتل 10 آخرين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وإصابة نحو 40. (وكالات)
لبنان
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