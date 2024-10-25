مقاطع فيديو جديدة لحزب الله.. هذا ما استهدفه بصواريخ "نصر 2"

شبابنا رماة ماهرون👌🏻
تدمير دبابة ميركافا بمن فيها في زرعيت..#جنوب_لبنان pic.twitter.com/9GfDz3tFPD
— حسن الدّر (@HasanDorr) October 25, 2024
شبابنا رماة ماهرون👌🏻
تدمير دبابة ميركافا بمن فيها في زرعيت..#جنوب_لبنان pic.twitter.com/9GfDz3tFPD
حزب الله يبث مشاهد قال إنها لاستهداف شركة تاعس للصناعات العسكرية شمال تل أبيب#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/iLitUjDwAY
— قناة الجزيرة (@AJArabic) October 25, 2024
حزب الله يبث مشاهد قال إنها لاستهداف شركة تاعس للصناعات العسكرية شمال تل أبيب#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/iLitUjDwAY
#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية في لبنان ينشر مشاهد من عملية استهداف مستوطنتَي "كرمئيل" و نهاريا شمال فلسطين المحتلة.
#الميادين
#لبنان pic.twitter.com/3SOmD32ug1
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 25, 2024
#الإعلام_الحربي في #المقاومة_الإسلامية في لبنان ينشر مشاهد من عملية استهداف مستوطنتَي "كرمئيل" و نهاريا شمال فلسطين المحتلة.
#الميادين
#لبنان pic.twitter.com/3SOmD32ug1
خواندن این آیه مبارک از قرآن در گوش مسافر برای در امان بودن از بلا، سفارش شده است.
إِنّ الّذِي فَرضَ عَلَيكَ الْقرْآنَ لَرَادُّكَ إلَىٰ معَادٍ ۚ قُل رّبّي أَعْلمُ مَن جاءَ بالْهُدَىٰ وَمنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
مسافر حزبالله به مقصد پایگاه کرمل وابسته به ارتش رژیم صهیونی: pic.twitter.com/pDC2ZpWrah
— Hossein Nakhli (@hnakhli) October 25, 2024
خواندن این آیه مبارک از قرآن در گوش مسافر برای در امان بودن از بلا، سفارش شده است.
إِنّ الّذِي فَرضَ عَلَيكَ الْقرْآنَ لَرَادُّكَ إلَىٰ معَادٍ ۚ قُل رّبّي أَعْلمُ مَن جاءَ بالْهُدَىٰ وَمنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
مسافر حزبالله به مقصد پایگاه کرمل وابسته به ارتش رژیم صهیونی: pic.twitter.com/pDC2ZpWrah