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لبنان

مقاطع فيديو جديدة لحزب الله.. هذا ما استهدفه بصواريخ "نصر 2"

Lebanon 24
25-10-2024 | 12:44
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 نشر الإعلام الحربي في حزب الله مشاهد لعمليات شملت استهداف دبابة ميركافا في مستوطنة زرعيت، شركة "تاعس" شمال تل أبيب، ومستوطنتي كرمئيل ونهاريا وقاعدة الكرمل التابعة لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة بصواريخ "نصر 2".
 
استهداف مستوطنة زرعيت:
 
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استهداف شركة تاعس:
 

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