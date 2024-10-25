مقاطع فيديو جديدة لحزب الله.. هذا ما استهدفه بصواريخ "نصر 2"

خواندن این آیه مبارک از قرآن در گوش مسافر برای در امان بودن از بلا، سفارش شده است.

إِنّ الّذِي فَرضَ عَلَيكَ الْقرْآنَ لَرَادُّكَ إلَىٰ معَادٍ ۚ قُل رّبّي أَعْلمُ مَن جاءَ بالْهُدَىٰ وَمنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.



مسافر حزب‌الله به مقصد پایگاه کرمل وابسته به ارتش رژیم صهیونی: pic.twitter.com/pDC2ZpWrah