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لبنان

أنباء عن سقوط شهداء.. إسرائيل تقصف النبي الشيت في البقاع

Lebanon 24
25-10-2024 | 12:56
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استهدف العدو الإسرائيلي بواسطة سلاح الجو، اليوم الجمعة، منطقة النبي شيت في البقاع - شرق لبنان.
 
وأسفرت الغارات عن استشهاد 3 أشخاص وهم: لاعب نادي تجمع شباب بعلبك الكابتن مالك رضوان الموسوي، محمد حمزة نور الدين الموسوي، وأحمد علي العموري، إضافة إلى أربعة جرحى. 
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وما زالت جرافة تعمل على رفع الأنقاض في المكان المستهدف. (الوكالة الوطنية للإعلام) 

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