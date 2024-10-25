أنباء عن سقوط شهداء.. إسرائيل تقصف النبي الشيت في البقاع

استهدف العدو الإسرائيلي بواسطة سلاح الجو، اليوم الجمعة، منطقة النبي شيت في البقاع - شرق لبنان.



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وما زالت جرافة تعمل على رفع الأنقاض في المكان المستهدف. (الوكالة الوطنية للإعلام)



وأسفرت الغارات عن استشهاد 3 أشخاص وهم: لاعب نادي تجمع شباب بعلبك الكابتن مالك رضوان الموسوي، محمد حمزة نور الدين الموسوي، وأحمد علي العموري، إضافة إلى أربعة جرحى.وما زالت جرافة تعمل على رفع الأنقاض في المكان المستهدف. (الوكالة الوطنية للإعلام)