كرامي: لن يتمكن العدو من حجب الصورة الحقيقية

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استنكر رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي استهداف جيش العدو الاسرائيلي للصحافيين وللجسم الاعلامي المتكرر، وكتب عبر حسابه على منصة "اكس": "ان استهداف الصحافيين ليس جديداً على جيش العدو في هذه الحرب الملحمية المستمرة منذ سنة ونيّف، والاستهداف الاخير الذي طال فجر اليوم فندقاً مخصصاً للمراسلين والمصورين والاعلاميين في حاصبيا واوقع ثلاثة شهداء وعدداً من الجرحى هو استهداف جبان يعكس استهانة جيش الاحتلال لكل القوانين والاعراف الدولية ويؤكد ان هذا الجيش الهمجي لن يكفّ عن ارتكاب كل انواع المجازر طالما هو واثق بان النظام الدولي الصامت سوف يؤمن له الافلات من العقاب.وأضاف: "نعزًي قناتي الميادين والمنـار وذوي الشهداء والجسم الصحافي اللبناني باستشهاد غسان نجار ومحمد رضا ووسام قاسم ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ونقول لكل الاعلاميين على جبهات القتال بأن العدو لن يتمكّن من اسكات اصواتهم ومن حجب الصورة الحقيقية وبأن صمودهم واصرارهم على القيام بواجبهم المهني والوطني هو جزء لا يتجزأ من صمودنا وطناً وشعباً في وجه هذا العدوان الصهيوني البربري".