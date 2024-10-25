Advertisement

لبنان

تقرير لجنة الطوارىء الـ 28: 125 غارة و41 شهيداً خلال 24 ساعة

Lebanon 24
25-10-2024 | 13:15
A-
A+
نص التقرير
Doc-P-1268408-638654848165210842.jpeg
Doc-P-1268408-638654848165210842.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وزع منسق لجنة الطوارىء الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين تقرير اللجنة الرقم 28، وفيه ان عدد الغارات خلال 24 ساعة بلغ 125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان تركّزت بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي إلى 11085 اعتداء.
Advertisement
 
وبلغ عدد الشهداء 41 شهيدا و 133 جريحا.

للإطلاع على نص التقرير، إضغط هنا 













تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-10-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:01 | 2024-10-25
16:56 | 2024-10-25
16:46 | 2024-10-25
16:42 | 2024-10-25
16:41 | 2024-10-25
16:12 | 2024-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24