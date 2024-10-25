مطر تعليقاً على حادثة حاصبيا: قتلتهم إسرائيل عمداً وترصداً

كتب النائب إيهاب مطر عبر حسابه على منصة "إكس": "الرحمة لأرواح الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل عمداً وترصداً، في جريمة صارت مألوفة في ممارسات هذا العدو ضد كل الأبرياء".



تابع: "ومنهم حملة الكاميرات والميكروفونات والأقلام، غير عابىء باي وازع أخلاقي وإنساني. للأسف يسقط شبابنا في دوامة حرب فُرضت على هذا البلد لتدمير حاضره ومستقبله". (الوكالة الوطنية للإعلام)

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